System integrator Körber ziet markt in Nederland

Körber Supply Chain versterkt zijn aanwezigheid in Nederland met een eigen vestiging onder leiding van sales manager Marcel Spruijt. Daarmee wil de Duitse system integrator nog beter inspelen op de lokale behoefte aan automatiseringsoplossingen voor warehouses en distributiecentra. Helemaal nieuw is Körber niet in Nederland; het bedrijf heeft in het verleden al warehouses van A-Ware en Coca-Cola geautomatiseerd en gaat nu aan de slag met de inrichting van het nieuwe distributiecentrum van JYSK in Lelystad. Spruijt: “Er is in Nederland volop vraag naar automatisering van warehouses.”

Körber heeft een ietwat ongebruikelijke eigendomsstructuur. De enige aandeelhouder van het bedrijf is de Körber Stiftung, een stichting die investeert in maatschappelijke projecten. Oprichter is Kurt A. Körber, een succesvolle industrieel die zijn ondernemingsspirit heeft doorgegeven. “De winst van Körber komt dus ten goede aan het maatschappelijk welzijn. Dat draagt eraan bij dat het bedrijf een langetermijnvisie hanteert”, licht Marcel Spruijt toe.

Tegelijkertijd prijkt in het hoofdkantoor van Körber met grote letters de tekst ‘home of entrepreneurs’. Ondernemerschap wordt binnen het bedrijf zeer gestimuleerd, wat Spruijt persoonlijk ervaart sinds hij een half jaar geleden de kans kreeg om een Nederlandse vestiging voor de activiteiten van Körber Supply Chain op het gebied van systeemintegratie en automatisering op te zetten. “Het voelt alsof ik een startup in Nederland aan het opzetten ben, maar dan met een groot bedrijf achter mij waarop ik kan terugvallen. Een bedrijf met veel knowhow, een groot klantenbestand en eigen producten.”

Sterk in software

Körber Supply Chain is één van de vier divisies van de Körber Group. Als system integrator is het bedrijf gespecialiseerd in het ontwerp en de realisatie van automatiseringsoplossingen voor warehouses en distributiecentra. “Wij leveren automatische opslagsystemen voor pallets en zetten daarvoor onze eigen palletkranen of palletshuttles in. Ook zijn we sterk in layerpicking. Maar we leveren ook oplossingen met autonome mobiele robots, waarvoor we samenwerken met partners als Hai Robotics”, legt Spruijt uit.

In Nederland zijn al talrijke system integrators actief. Spruijt heeft zelf een jarenlang verleden in deze sector. Wat maakt Körber anders dan deze system integrators die hun naam in Nederland al hebben gevestigd? “Wat ik zelf heb gemerkt, is dat Körber zich onderscheidt met software. We kunnen warehouses aansturen met SAP Extend Warehouse Management (EWM), maar beschikken daarnaast over onze eigen software voor zowel manuele als geautomatiseerde warehouses. Waaronder een warehouse management systeem dat volgens Gartner een van de leidende oplossingen in de markt is. Als system integrator kunnen wij deze bedrijven ondersteunen op het moment dat ze willen doorgroeien en starten met mechanisering en automatisering. Daarbij kan ik terugvallen op de ondersteuning van Wiek de Winter, een ervaren softwarespecialist binnen Körber die al in Nederland opereert”, vertelt Spruijt.

JYSK in Lelystad

Körber is niet nieuw in Nederland. De softwareoplossingen draaien al in de magazijnen van machinebouwer HBM en kampeerwinkel Obelink. Lokale bedrijven als Veelo en Starware zijn gecertificeerd als WMS-implementatiepartner. Als system integrator heeft Körber al automatiseringsprojecten gerealiseerd bij onder meer A-Ware en Coca-Cola. Daarnaast is het bedrijf nu bezig met drie nieuwe automatiseringsprojecten in de Benelux, waaronder de inrichting van een automatisch hoogbouwmagazijn met 39.000 palletplaatsen in Roeselare voor de Belgische logistiek dienstverlener Eutraco.

Nog groter is het project voor JYSK, de Deense keten van woonwarenhuizen. In Lelystad bouwt JYSK een distributiecentrum van 147.000 vierkante meter, waaronder twee hoogbouwmagazijnen met in totaal 21 palletkranen en 166.000 palletplaatsen. Voor het intern transport van pallets van en naar de hoogbouwmagazijnen installeert Körber een rail guided vehicle-systeem, waarbij voertuigen met pallets over rails naar de juiste bestemming rijden. “Het distributiecentrum is nu in aanbouw en moet volgend jaar operationeel zijn”, weet Spruijt. “Dit is het derde warehouse dat we voor JYSK in Europa realiseren..”

Nederlandse uitdagingen

Het project van JYSK wordt door het hoofdkantoor in Duitsland opgepakt. Op termijn hoopt Spruijt ook in Nederland een volwaardige team op te zetten met eigen competenties op het gebied van ontwerp en service. Daarbij werkt hij nauw samen met Filip Van den Broeke, die twee jaar geleden een vestiging van Körber Supply Chain in België heeft opgezet. “Met de vestiging in Nederland willen we ons niet alleen focussen op grote projecten zoals die van JYSK, maar juist ook op kleinere projecten”, legt Spruijt uit. “We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat er in Nederland volop vraag naar mechanisering en automatisering van warehouses, ook bij middelgrote bedrijven. We gaan graag met bedrijven om tafel om te bespreken hoe we ons brede portfolio van automatiseringsoplossingen kunnen inzetten. Ik ben ervan overtuigd dat we altijd wel met een oplossing kunnen vinden, rekening houdend met de uitdagingen in Nederland zoals de beperkte bouwhoogte of de congestie op het elektriciteitsnet.”