Vergrijzing onder heftruckchauffeurs baart zorgen

Maar liefst 50 procent van de heftruckchauffeurs is 51 jaar of ouder. Dat blijkt uit het Nationaal Onderzoek Heftruckchauffeurs 2025, dat is uitgevoerd door Right Marktonderzoek in opdracht van BLOM Opleidingen. Volgens de heftruckopleider onderstrepen deze cijfers de noodzaak om jongere werknemers aan te trekken en te scholen. Maarten Dullaert van BLOM: “Investeren in jong talent is van cruciaal belang om personeelskrapte in de toekomst te voorkomen.”

Sinds jaar en dag voert BLOM Opleidingen met grote regelmaat het Nationaal Onderzoek Heftruckchauffeurs uit. Voor de editie van 2025 hebben meer dan duizend heftruckchauffeurs een uitgebreide vragenlijst ingevuld. Dullaert: “Voor ons is dit onderzoek een belangrijke bron van inzicht in de trends en zorgen die de sector beïnvloeden. Door de resultaten te vergelijken met die van het onderzoek uit 2015, kunnen we niet alleen de vorderingen in de sector herkennen, maar ook de pijnpunten die nog steeds verbetering behoeven.”

Veiligheid en opleiding

Net als vergrijzing was ook veiligheid in 2015 al een belangrijk onderwerp, met 70 procent van de chauffeurs die een heftruckcertificaat bezat. Toch bleven er veiligheidsproblemen bestaan, zoals het niet dragen van veiligheidsgordels en het te hard rijden. 2025 laat een verbetering zien met 88 procent van de chauffeurs die nu in het bezit zijn van een heftruckcertificaat. Dit toont aan dat er een duidelijke vooruitgang is in de focus op opleiding en veiligheid. Helaas blijkt uit het onderzoek dat er dringende behoefte is aan een cultuurverandering die veiligheid niet alleen als verplichting, maar als kernwaarde beschouwt.

Stijgende werkdruk

De werktevredenheid in 2015 was met 71 procent relatief hoog, maar de irritaties lagen vooral bij de slechte communicatie en het gebrek aan ondersteuning van leidinggevenden. Het Nationaal Onderzoek Heftruckchauffeurs 2025 geeft een iets gematigder beeld: de werktevredenheid blijft redelijk hoog met een score van 7,9 op een schaal van 1 tot 10, maar werkdruk en stress zijn opvallend toegenomen. Maar liefst 40 procent van de chauffeurs ervaart regelmatig stress. In 2015 gaf 19% van de chauffeurs aan regelmatig stress te ervaren, voornamelijk door een te hoog werktempo.

Communicatie blijft verbeterpunt

Het verbeteren van communicatie was al in 2015 een veelgenoemd aandachtspunt. In het onderzoek van 2025 blijkt dat communicatie tussen collega’s en afdelingen nog steeds niet optimaal is. Ook taalbarrières, mede door de aanwezigheid van buitenlandse werknemers, worden als een probleem ervaren. De behoefte aan betere interne communicatie blijft een belangrijk verbeterpunt in de sector, en hier ligt een kans voor bedrijven om te investeren in trainingen en systemen die samenwerking bevorderen.

Aanbevelingen aan de sector

Het Nationaal Onderzoek Heftruckchauffeurs 2025 laat duidelijk zien dat de sector voor grote uitdagingen staat. De vergrijzing, toenemende werkdruk en de blijvende problemen met communicatie en veiligheid moeten serieus worden genomen. Enkele aanbevelingen van BLOM:

Aandacht voor jong talent: de sector moet investeren in het aantrekken van jonge, goed opgeleide chauffeurs om de vergrijzing het hoofd te bieden.

Opleidingen en veiligheid: het behalen van heftruckcertificaten is een stap in de goede richting, maar er is nog veel ruimte voor verbetering op het gebied van veiligheidscultuur en -trainingen.

Verlichting van werkdruk: er moeten maatregelen worden genomen om de werkdruk te verlichten en stress te verminderen, zodat de gezondheid en het welzijn van chauffeurs gewaarborgd blijven.

Communicatie verbeteren: het verbeteren van de interne communicatie en het aanpakken van taalbarrières zijn essentieel voor een effectievere samenwerking en een beter werkklimaat.

Dullaert: “Wij blijven ons inzetten om de heftrucksector te ondersteunen met de juiste opleidingen, zodat chauffeurs niet alleen goed voorbereid zijn op de technische aspecten van hun werk, maar ook de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om succesvol en gezond in hun functie te blijven.”

Laten we samen de uitdagingen van de toekomst aangaan en de heftrucksector sterker maken voor de komende generaties!