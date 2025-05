Jungheinrich gaat samenwerken met Chinese heftruckleverancier

Jungheinrich heeft een strategisch samenwerkingsverband gesloten met de Chinese heftruckleverancier EP Equipment. Door hun krachten te bundelen hopen beide bedrijven hun klanten wereldwijd aanzienlijke voordelen te bieden op het gebied van efficiëntie, productiviteit en duurzaamheid in intern transport. Het eerste wapenfeit is het nieuwe merk ‘AntOn by Jungheinrich’.

Door hun gecombineerde expertise leggen Jungheinrich en EP Equipment hun focus op klantgerichte en innovatieve magazijn- en heftrucks. De samenwerking moet beide partijen in staat stellen om een competitiever productaanbod in de markt te zetten. Als eerste stap zal EP Equipment bijdragen aan de uitbreiding van het Jungheinrich-portfolio met het nieuwe midtech-merk ‘AntOn by Jungheinrich’. Dit merk richt zich op elektrische heftrucks en magazijntrucks.

Uitbreiding van het portfolio

“We zijn verheugd over onze nieuwe samenwerking met EP Equipment. Dit zal onze klanten aanzienlijke voordelen opleveren”, stelt Lars Brzoska, CEO van Jungheinrich. “De uitbreiding van ons portfolio is een belangrijk onderdeel van onze strategie. Daarmee willen we onze positie in de groeiende midtech-markt versterken. Samen met EP kunnen we een volledig assortiment aan trucks aanbieden – simpelweg de juiste truck voor elke klant.”

Voor EP Equipment is het partnerschap met Jungheinrich een volgende stap in de missie om de industrie te transformeren van heftrucks met verbrandingsmotor naar elektrisch aangedreven trucks. “Samen kunnen we profiteren van schaalvoordelen in de productie. We leren van elkaar en versterken onze positie als leidende spelers op het gebied van lithium-ion aangedreven intern transport”, vertelt John He, CEO van EP Equipment.

Groot in lithium-ion

Zowel Jungheinrich als EP Equipment hebben zich ontwikkeld tot vooraanstaande leveranciers van intern transportmaterieel op basis van lithium-ion batterijen. Door hun krachten te bundelen hopen beide bedrijven alle klanten een grotere meerwaarde te bieden. Tegelijkertijd opent het de deur naar verdere strategische samenwerkingsmogelijkheden in de hele waardeketen. Beide partners zijn vastbesloten om deze kansen gezamenlijk te verkennen.