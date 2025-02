Picnic neemt AGF-distributie in eigen hand

Picnic blijft investeren in zijn distributienetwerk. De snelgroeiende online supermarkt opent begin maart een eigen distributiecentrum voor groenten en fruit. Vanuit dit pand van 33.000 vierkante meter in Geldermalsen worden de eigen distributiecentra in Nederland, Duitsland en Frankrijk met verse producten beleverd. Door de distributie volledig in eigen hand te nemen, krijgt Picnic meer controle over de keten. Daardoor moet de versheid van de producten verder verbeteren.

Online supermarkt Picnic opent begin maart een distributiecentrum voor groenten en fruit op businesspark Hogeweide in Geldermalsen. Op 3 maart worden de distributiecentra van Picnic voor het eerst vanuit Geldermalsen beleverd. De capaciteit wordt langzaam opgevoerd, waardoor het dc op termijn werkgelegenheid biedt aan 100 tot 150 mensen uit de regio. Eerdaags begint Picnic met het werven en aannemen van orderpickers, junior teamleads en kwaliteitsspecialisten.

Alles in eigen hand

“Zeker bij groenten en fruit is de kwaliteit enorm belangrijk”, zegt medeoprichter van Picnic Michiel Muller. “De omstandigheden moeten optimaal zijn om de perfecte producten te leveren. Het is fijn dat we in Geldermalsen alles in eigen hand hebben, waardoor de keten wordt verkort en we nog hogere kwaliteit kunnen garanderen. Door de verschillende cellen kunnen we bovendien elk product de beste temperatuur geven.” Het distributiecentrum wordt het grootste fruit- en groentenverdeelcentrum van Picnic. Het bedrijf gaat er direct samenwerken met Everest Groenten & Fruit, een onderdeel van de Duitse supermarktketen Edeka die tevens investeerder is in Picnic.

100 procent circulair staal

Het nieuwe gebouw is ontworpen volgens de hoogste duurzaamheidseisen en behaalt het BREEAM Excellent-certificaat. Een belangrijk kenmerk van het distributiecentrum is het gebruik van 100 procent circulair staal, wat bijdraagt aan het minimaliseren van de ecologische impact. Daarnaast wordt het volledige dak van het pand voorzien van zonnepanelen om duurzame energie op te wekken en heeft het hele pand een extra isolerende schil gekregen, wat resulteert in een isolatiewaarde boven de wettelijke norm. Rondom het pand is veel aandacht besteed aan groen, wat zorgt voor een betere inpassing in de omgeving en stimulering van de lokale biodiversiteit.