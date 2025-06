Krone en Platform Science bundelen krachten in telematica

Trailerfabrikant Krone en Platform Science introduceren een geïntegreerd telematicasysteem dat de koppeling tussen trekkers en opleggers moet verbeteren. Omdat het systeem open en merkonafhankelijk is, is het bij uitstek geschikt voor grote gemengde vloten. Wie een trailer van Krone aanschaft, krijgt het telematicasysteem kant-en-klaar meegeleverd.

Het telematicasysteem is verkrijgbaar in drie smaken. Het basispakket biedt alleen inzicht in GPS-coördinaten, terwijl het premiumpakket ook data van het elektronische remsysteem, het bandenspanningscontrolesysteem en deursensoren. Voor vervoerders van koel- en vriesproducten is het premium cool-pakket bestemd, dat de mogelijkheid biedt om doorlopend de temperatuur in de oplegger te monitoren.

“Met Krone nemen we nu de laatste hindernis en maken we het gebruik van een telematicaoplossing voor de hele vrachtwagencombinatie eenvoudiger dan voorheen”, stelt Lutz Seigert, die bij Platform Science verantwoordelijk is voor onder meer de Duitstalige landen. Maximilian Birle, hoofd telematica en digitale diensten bij Krone: “Met Platform Science creëren we een oplossing die direct na levering klaar is voor gebruik en volledig zichtbaar is in het systeem van de klant. Dit vermindert de werklast voor IT-afdelingen en vergroot in digitaal opzicht de toegevoegde waarde van onze trailers.”