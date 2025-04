Transporeon stapt in spotmarkt voor expediteurs

Transporeon opent zijn Freight Marketplace nu ook voor expediteurs. Zij kunnen via het platform van Transporeon hun zendingen aanbieden aan geïnteresseerde vervoerders. Voor expediteurs is gebruik van de spotmarkt gratis, terwijl vervoerders een vast bedrag van €100 per maand betalen. Tien grote expediteurs maken al actief gebruik van het Transporeon-platform om vervoerders te vinden. Duizenden vervoerders hebben zich aangemeld voor de spotmarkt.

In onvoorspelbare en onzekere tijden is de spotmarkt een welkom toevluchtsoord voor bedrijven die transportcapaciteit zoeken. Transporeon biedt verladers daarom al langer de mogelijkheid om hun transportopdrachten aan te bieden op de spotmarkt. Op het moment dat hun vaste, gecontracteerde vervoerders niet beschikbaar zijn, kunnen zij hun transportopdracht via deze spotmarkt aanbieden aan het totale bestand van 150.000 vervoerders dat op het platform is aangesloten.

Nu biedt Transporeon die optie ook aan expediteurs die op zoek zijn naar betrouwbare capaciteit en vervoerders die hun activa exploiteren en op zoek zijn naar spotvracht. Het platform biedt daarmee een modern, efficiënt alternatief voor gevestigde vrachtuitwisselingsplatformen en maakt gebruik van Transporeons technologische basis en uitgebreide gebruikersbestand.

Gratis voor expediteurs

De verbeterde functionaliteit van de Freight Marketplace pakt veelvoorkomende pijnpunten in de spotvrachtmarkt aan. Zo introduceert het een disruptief prijsmodel: gratis toegang voor expediteurs die zendingen plaatsen en een vast, maandelijks bedrag van €100 voor vervoerders – ongeacht de bedrijfsgrootte en het aantal gebruikers. Dit brengt doorgaans een kostenbesparing met zich mee van gemiddeld 50 procent in vergelijking met andere gevestigde platformen.

De uitgebreide Freight Marketplace is gebouwd met moderne technologie, gebruikt de diepgaande branche-expertise van Transporeon en heeft een intuïtieve interface. De belangrijkste innovaties zijn:

AI-powered verificatie: Omslachtige handmatige processen worden vervangen door geautomatiseerde controles van de identiteit van de vervoerder en diens verzekeringsgegevens. Tevens zorgt dit voor een grotere snelheid en nauwkeurigheid.

Geïntegreerde onderhandeling: Prijsonderhandelingen vinden direct op het platform plaats, met directe toegang tot geanonimiseerde benchmarkgegevens over marktprijzen en trends, waardoor een einde wordt gemaakt aan inefficiënt offline afdingen.

Lagere prijzen

“Dit is een strategische uitbreiding voor Transporeon, die gebruik maakt van de kracht van ons platform en netwerk”, zegt Jonah McIntire, chief platform officer bij Transporeon. “We breiden nu onze bewezen capaciteiten uit om specifiek de expediteur-vervoerder spotmarkt te bedienen, een segment dat modernisering en lagere prijzen verdient. We introduceren een aanzienlijk kosteneffectievere, efficiëntere en transparantere oplossing inclusief AI om de manier waarop expediteurs en vervoerders met elkaar in contact komen en spotzaken afhandelen fundamenteel te verbeteren.”

De lancering van deze nieuwe mogelijkheden is een antwoord op een grote vraag uit de markt. Tien belangrijke expediteurs gebruiken Freight Marketplace al actief voor hun spotvrachtbehoeften en migreren daar volumes die voorheen via andere platformen voor vrachtuitwisselingen werden afgehandeld. Inmiddels hebben ook duizenden vervoerders zich al ingeschreven op de wachtlijst. Zij zullen vanaf april 2025 toegang krijgen tot deze nieuwe op expediteurs gerichte functies.

Gartner ziet kansen

Een van de aangesloten expediteurs is Gartner uit Oostenrijk. “Als toonaangevende expediteur zijn we altijd op zoek naar innovatieve oplossingen die de efficiëntie en transparantie in de spotvrachtmarkt verbeteren”, aldus Markus Fuerlinger, chief information officer bij Gartner. “Transporeon’s Freight Marketplace biedt een aantrekkelijke mogelijkheid om onze activiteiten te stroomlijnen en een modern, kosteneffectief alternatief voor traditionele platformen voor vrachtuitwisseling. Met een intuïtieve interface, geïntegreerde onderhandelingstools en AI-gestuurde verificatie van vervoerders zien we een groot potentieel in deze technologie. Daarmee kunnen we de manier waarop we in contact komen met betrouwbare vervoerders en het beheer van onze spotvrachtbehoeften verbeteren.”