Nieuwe robot van Exotec kan ook bufferen en sorteren

Exotec heeft een nieuwe versie van zijn Skypod-robot geïntroduceerd die niet alleen orderpicking ondersteunt, maar ook verzenddozen kan bufferen en sorteren. Omdat deze robot in tegenstelling tot zijn voorganger onder de stellingen door kan rijden, biedt het systeem tot 30 procent meer opslagdichtheid. Ook de productiviteit op de werkstations ligt dankzij verschillende verbeteringen tot 50 procent hoger dan voorheen.

De Next Gen Skypod bevat diverse ontwerpverbeteringen, waaronder een compactere Skypod-robot en een nieuw werkstation. De belangrijkste verbetering is dat de nieuwe robots niet alleen voorraadbakken, maar ook verzenddozen transporteren naar het werkstation. De orderpicker kan het juiste aantal items uit de voorraadbak in de verzenddoos leggen, waarna de robots zowel de voorraadbakken als verzenddozen weer afvoeren en opslaan in de stellingen.

Het opslagsysteem wordt dus niet alleen meer gebruikt voor de pickvoorraad, maar ook voor het bufferen van verzenddozen. Als de verzenddozen moeten worden geladen in de vrachtauto, brengen de robots de verzenddozen op het juiste moment en in de juiste volgorde naar de wisselaar, waar de verzenddozen in hoog tempo van de robots op een conveyor richting de vrachtauto worden geplaatst. Door het opslagsysteem ook te gebruiken voor het bufferen en ‘sequencen’ van verzenddozen, is volgens Exotec een apart buffer- en sorteersysteem overbodig geworden.

Verbeteringen op een rij:

Geïntegreerde buffer: het nieuwe Skypod-systeem zorgt voor buffering binnen het systeem. Voltooide of deels voltooide bestellingen worden automatisch opgeslagen in de rekken totdat ze gereed zijn voor verzending of verdere consolidatie. Daardoor zijn er minder aparte verzamelplaatsen of externe buffersystemen nodig.

Perfecte sequencing: het systeem garandeert strikte uitgaande sequencing voordat bestellingen worden klaargezet. Robots groeperen bestellingen en leveren ze in een specifieke volgorde af bij de Exchanger, die ze vervolgens naar de uitgaande lijn stuurt. Dit maakt een efficiënte belading van pallets, containers of vrachtwagens mogelijk op basis van leveringsroutes, winkelschappenplannen of andere losvereisten, zonder dat externe sorteerapparatuur nodig is.

Pick-and-Pack: verpakken wordt een geïntegreerd onderdeel van het orderpickproces. Operators picken direct in de verzendcontainers, waardoor handmatige verpakkingshandelingen verderop in het proces overbodig worden. Deze functionaliteit sluit perfect aan bij oplossingen voor verpakkingen op maat. Deze oplossingen kunnen worden geïntegreerd met de Next-Gen Skypod, zodat producten direct in op maat gemaakte containers worden gepickt, wat de kosten van de last-mile levering aanzienlijk verlaagt.

“Bij het ontwerpen van de Next Gen Skypod was ons doel om een oplossing te creëren die de industriestandaard van operationele uitmuntendheid en elegantie zou bepalen voor het komende decennium en daarna”, zegt Romain Moulin, CEO en medeoprichter van Exotec. “We zien dat onze klanten hun hele toeleveringsketen transformeren dankzij deze innovatie, van het combineren van case- en itempicking tot het verlagen van transportkosten met outbound sequencing. Het is fantastisch om die impact te zien.”

Implementatie bij E.Leclerc

Exotec ontwikkelde de nieuwe generatie Skypod als antwoord op de veranderende marktbehoeften en feedback van bestaande klanten, die steeds vaker magazijnrobotica inzetten voor een breder scala aan processen. De afgelopen twee jaar heeft Exotec het vernieuwde Skypod-systeem wereldwijd in stealth-modus verkocht en geïmplementeerd. Het bedrijf heeft inmiddels meer dan twintig projecten wereldwijd gerealiseerd, goed voor een totale omzet van 400 miljoen dollar. Klanten zoals kledingbedrijf Oxford Industries (Tommy Bahama, Lilly Pulitzer, Southern Tide, enz.), Grainger en supermarktketen E.Leclerc hebben de oplossing ingezet om hun supply chain-processen te optimaliseren en te versterken.

“We kozen voor Exotec vanwege de hoge opslagdichtheid en operationele flexibiliteit. Dankzij de robotica-ontwikkelingen hebben we een groter buffergebied kunnen creëren om bestellingen voor te bereiden binnen het systeem,” zegt Maxence Maurice, CEO van E.Leclerc in Seclin. “Voorheen duurde de customer journey, van aankomst op het afhaalpunt tot vertrek met boodschappen, tussen de 10 en 15 minuten. Vandaag, met de nieuwste Exotec-oplossing, duurt dit minder dan 5 minuten.”