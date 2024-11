Defensie neemt afscheid van dieselheftrucks

Het leger maakt een grote verduurzamingsslag door volledig over te stappen op elektrische hef- en magazijntrucks van Linde. De afgelopen jaren werd de inzet van dieselheftrucks al stapsgewijs afgebouwd. Door de deal met Linde-importeur Motrac Intern Transport, die in totaal bijna 700 hef- en magazijntrucks omvat, zet Defensie versneld de stap naar een groenere en efficiëntere logistieke infrastructuur.

De deal volgt op een uitgebreid aanbestedingstraject, dat op 3 oktober is afgesloten met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen Defensie en Motrac. De overeenkomst is ondertekend door brigadegeneraal Dick van Broekhoeven, directeur materiaal & diensten van de Koninklijke Landmacht, en Geurt de Groot, managing director van Motrac Intern Transport.

De hef- en magazijntrucks worden niet alleen ingezet door de Koninklijke Landmacht, maar ook door de Koninklijke Marine en Koninklijke Luchtmacht. Naast elektrische vorkheftrucks omvat de deal ook elektrische pallettrucks, stapelaars en reachtrucks. In totaal gaat het om 700 intern transportvoertuigen, waarvan Motrac de komende tien jaar ook het onderhoud gaat verzorgen.

Linde Xi-serie

Door volledig over te schakelen op elektrische hef- en magazijntrucks gaat de CO 2 -uitstoot van het leger omlaag. Dat Defensie is uitgekomen bij Linde, is niet vreemd. De heftruckfabrikant uit Duitsland is vijf jaar geleden begonnen met de introductie van elektrische heftrucks die de bestaande dieselheftrucks in alle gevallen – zowel binnen als buiten – kunnen vervangen.

Vijf jaar geleden volgde de introductie van de Linde X-modellen voor het segment 2,0 tot 3,5 ton, daarna voor het segment 3,5 tot 2,0 ton. Begin november voegde Linde daar nieuwe modellen voor het segment 1,0 tot 2,0 ton aan toe. Het ontwerp van deze Xi-serie is volledig gebaseerd op het gebruik van lithium-ion-batterijen, wat resulteert in meer voetruimte en een lagere opstap voor chauffeurs.