Dachser blijft investeren in elektrische trucks

Terwijl de energietransitie in veel landen moeizaam verloopt, blijft Dachser investeren in elektrificatie van de transportvloot. De logistiek dienstverlener heeft zijn honderdste elektrische truck aangeschaft, die wordt ingezet voor distributie van verse levensmiddelen in Hamburg en omgeving. De Volvo FL Electric heeft een actieradius van circa 300 kilometer, voldoende voor een volledige dagroute.

Net als Nederland kampt ook Duitsland met problemen op het elektriciteitsnet. De openbare laadinfrastructuur voor vrachtauto’s is nog altijd beperkt, terwijl de aanschafkosten van elektrische voertuigen hoog blijven. Dat alles heeft Dachser er niet van weerhouden om als vervanging van een dieseltruck een 16-tons elektrische vrachtauto van Volvo aan te schaffen. Het voertuig heeft een gekoelde laadruimte en is dus ook geschikt voor distributie van levensmiddelen.

“De nieuwe truck laat zien dat e-mobiliteit volwassen begint te worden in de logistiek en dat volledig praktische oplossingen nu ook beschikbaar zijn voor levensmiddelenlogistiek en groupagevervoer over langere afstanden. Tegelijkertijd bieden laadstations een hogere capaciteit, waardoor stilstandtijden worden verminderd”, vertelt Christoph Kellermann, operations manager european Logistics bij het logistieke centrum van Dachser in Hamburg.

Emissievrij leveren

Hamburg is een van de drie e-mobility-locaties die Dachser beheert. Hier test de logistieke dienstverlener emissievrije trucks voor groupagelogistiek en onderzoekt het de samenhang tussen fotovoltaïsche systemen, batterijopslag, intelligente laadsystemen en laadinfrastructuur. Met het nieuwe Volvo FL Electric beschikt Hamburg nu over vier batterij-elektrische distributievoertuigen en drie elektrische trucks voor lange afstanden in de kenmerkende geel-blauwe kleuren van Dachser. De logistieke dienstverlener verzorgt in een afgebakend gebied in het centrum van Hamburg uitsluitend emissievrije leveringen, zij het alleen voor niet-gekoelde goederen. Nu is het dus mogelijk om ook gekoelde goederen emissievrij te leveren.

100 e-trucks in het netwerk

De Volvo FH Electric voor levensmiddelenlogistiek is officieel de 100e elektrische truck met een totaalgewicht van meer dan 3,5 ton die wordt ingezet in het Europese netwerk van Dachser. “Als onderdeel van onze langetermijnstrategie voor klimaatbescherming, waarbij de focus ligt op efficiëntie, innovatie en inclusieve verantwoordelijkheid, was het belangrijk voor ons om al in een vroeg stadium praktische ervaring op te doen met emissievrije voertuigen. Daarom is de ingebruikname van de 100e elektrische vrachtwagen in het groupagenetwerk een opmerkelijke mijlpaal,” zegt Alexander Tonn, COO Road Logistics bij Dachser.