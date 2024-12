Mecalux en MIT starten onderzoek naar inzet AI in het warehouse

Mecalux steekt de komende jaren veel tijd en geld in onderzoek naar de inzet van artificiële intelligentie (AI) in warehousing en distributie. De Spaanse specialist in opslagtechnologie heeft daartoe de handen ineen geslagen met MIT, het gerenommeerde onderzoeksinstituut uit Boston. De komende vijf jaar gaan beide partijen onder meer machine learning inzetten om autonome mobiele robots beter te laten samenwerken.

Recent onderzoek van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) laat zien dat magazijnmedewerkers overwegend positief staan tegenover de inzet van nieuwe technologieën zoals robots en AI. Maar liefst 45 procent van de 9000 ondervraagde magazijnmedewerkers vindt dat het werk daardoor veiliger wordt, terwijl 38 procent aangeeft meer autonomie te ervaren. Hooguit één op de vijf magazijnmedewerkers staat negatief tegenover de introductie van nieuwe technologieën.

‘Hive mind’ voor mobiele robots

Samen met Mecalux gaat MIT onderzoeken hoe AI het werk in magazijnen nog verder kan verbeteren. Tijdens het eerste jaar van het vijfjarige onderzoeksproject worden twee onderzoekslijnen uitgezet. De eerste onderzoekslijn is gefocust op het verhogen van de productiviteit van autonome mobiele robots. Met behulp van geavanceerde simulaties, optimalisatietechnieken en machine learning willen de onderzoekers een ‘hive mind’ ontwikkelen, waarbij meerdere robots als één geheel opereren en samen beslissingen nemen. “We gaan een nieuwe generatie autonome mobiele robots ontwikkelen die leren van menselijk gedrag om de samenwerking en efficiëntie in magazijnen te verbeteren”, stelt Matthias Winkenbach, hoofdonderzoeker bij het MIT Center for Transportation & Logistics.

Efficiëntere uitlevering van orders

De tweede onderzoekslijn is gefocust op het trainen van zelflerende AI-modellen. Deze modellen leren zelfstandig van veranderingen in de vraag, waardoor ze beter kunnen inspelen op veranderingen in het consumentengedrag. “De huidige distributiesystemen houden onvoldoende rekening met de complexiteit van logistieke netwerken en zijn vaak gebaseerd op vereenvoudigde aannames. Deze nieuwe modellen stellen retailers met meerdere distributiecentra en winkels in staat om op basis van real-time data automatisch te bepalen wat de meest efficiënte manier voor uitlevering van orders is”, stelt Winkenbach, die tevens directeur van het Intelligent Logistics Systems Lab van MIT is.

Nieuw onderzoekslab met geld van Mecalux

Dit onderzoekslab voor toepassing van nieuwe technologieën in de logistiek is eerder dit jaar door MIT opgezet met financiële steun van Mecalux. Dankzij het vijfjarige samenwerkingsproject van beide partijen zullen logistieke experts, magazijnmedewerkers en transporteurs hun werk met meer precisie kunnen uitvoeren. “Mecalux stelt zijn praktische ervaring op het gebied van opslag en zijn experts op het gebied van software en automatisering ten dienste van de wetenschap. Zo kan het MIT-onderzoek de logistiek van bedrijven in de toekomst efficiënter maken”, stelt CEO Javier Carrillo van Mecalux.